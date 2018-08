O português Carlos Queiroz afirmou hoje estar disponível para assinar um novo contrato com a federação de futebol do Irão que se prolongue até o final da Copa da Ásia de 2019.

O antigo treinador do Real Madrid e da seleção portuguesa de futebol disse à agência de notícias Associated Press (AP) que a assinatura do contrato depende de uma garantia de total apoio da federação de futebol daquele país.

Carlos Queiroz está à frente da seleção nacional de futebol do Irão desde 2011, mas desde o afastamento da Mundial2018 as duas partes não conseguiram chegar a um acordo.

“Durante este período, tive várias oportunidades de todo o mundo, mas nunca fechei a porta ao Irão”, explicou o treinador à AP.

“Eu preciso ter a certeza de que a federação apoiará totalmente a preparação para a Copa da Ásia de 2019″, acrescentou.

O Irão é a primeira seleção asiática no ‘ranking’ da FIFA, mas não é campeão continental desde 1976.

“Vou a Teerão na sexta-feira [hoje], na sequência de conversas anteriores (…). Se eu não acreditasse que tudo estaria pronto, não viajaria, mas confio que posso assinar um novo contrato”, afirmou.

“As minhas condições específicas são a garantia de apoio financeiro e total compromisso com os preparativos da Copa da Ásia. Não podemos cometer erros como no passado”, concluiu.

Nos sete anos à frente do Irão, Queiroz expressou repetidamente a sua insatisfação com a falta de campos de treino e de jogos amigáveis.