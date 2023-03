A seleção nacional de râguebi joga hoje o apuramento para a final do Rugby Europe Championship (REC 2023) diante a Espanha, uma nação velha conhecida dos lobos com uma rivalidade que se iniciou a 13 de abril de 1935, num amistoso que marcou a estreia lusa em competições internacionais.

Primeiro classificado do Grupo B (15 pontos) na fase de grupos, Portugal ganhou o direito a jogar em casa – Estádio do Restelo, às 17h00 – frente aos leones, 2.º do Grupo A (duas vitórias e uma derrota frente à Geórgia, por 41-3). A partida apura o primeiro finalista para a final da primeira divisão do râguebi europeu (com a exceção do Torneio das Seis Nações), a realizar dia 19, em Badajoz (18h00). Georgianos e romenos (domingo, em Tbilisi) decidem o outro finalista.

Portugal apresenta-se no 16.º do ranking mundial e na qualidade de líder invicto da competição organizada pela Rugby Europe, com três vitórias em três jogos. A esses três triunfos, soma outros três em novembro do ano passado durante o torneio de repescagem para o Mundial de França 2023, prova de que resultou o apuramento da seleção de Patrice Lagisquet, treinador de nacionalidade francesa aos comandos do XV português desde 2019.

A última derrota dos lobos foi, curiosamente, com a Espanha (17.ª) no último encontro do REC 2021-2022 (vitória espanhola por 33-28). Na altura, o desfecho ditou o apuramento de Espanha para o Mundial (e afastamento luso). No entanto, o bilhete viria a ser retirado pela World Rugby devido à inscrição irregular de Gavin van den Berg (joga atualmente no Benfica), jogador sul africano naturalizado pela pátria de Cervantes.

“Ainda temos esse nó na garganta desse jogo”, disse José Madeira, um dos muitos lobos que joga em França (Grenoble), referindo-se ao encontro que atirou Portugal para o 4.º lugar no grupo do Europe Championship 2021-2022, torneio disputado em dois anos e que serviu de qualificação europeia para o campeonato do mundo.

“Jogamos em casa e estamos na máxima força e queremos vencer para disputar a final com a Geórgia”, referiu, um pensamento partilhado por Lagisquet. “Este jogo é completamente diferente do último realizado em Espanha em que tivemos algumas baixas. Temos a equipa completa”, salientou o treinador que no histórico de encontros entre lobos e leones soma uma vitória (em 2021) e duas derrotas (2022 e 2021, referente ao REC de 2020).

Se as estatísticas do passado ditam um desnivelamento a soprar para os lados de Espanha (22 vitórias contra 12 de Portugal e dois empates, de acordo com dados recolhidos), nos últimos 5 duelos ibéricos a diferença estreitou para 3-2, com vantagem para o outro lado da fronteira. Como curiosidade, os primeiros cinco jogos da seleção nacional foram todos com o XV espanhol. O primeiro aconteceu só em 1966.

E por falar em estatísticas, Nuno Sousa Guedes é o maior marcador da competição (32 pontos) e Nicolás Martins (ausente da meia-final) o maior placador (45 placagens) da fase de grupos, numa tabela de top-5 onde entra David Costa (37). Rodrigo Marta destaca-se pelos 5 ensaios marcados.

O Europe Championship, principal competição europeia de seleções, com exceção do torneio das Seis Nações, tem sido dominada por dois pesos pesados do Leste europeu. A Geórgia (14 títulos) e a Roménia, com 5 troféus. Portugal foi a única seleção que conseguiu intrometer-se, em 2004.