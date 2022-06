Portugal viu hoje confirmada a ida ao Torneio de Repescagem para o Mundial de Râguebi, a realizar em França, em 2023.

O Comité Independente de Recurso da World Rubgy manteve a decisão do Comité Judicial do mesmo organismo internacional que puniu com 10 pontos a seleção espanhola de râguebi por ilegalidade de inscrição do jogador Gavin van den Berg, natural da África do Sul e naturalizado espanhol.

A Espanha, que terminou o torneio europeu bianual de qualificação para França 2023 em 2.º lugar, ficará, após esta decisão “definitiva, obrigatória e sem direito a recurso”, fora do Mundial.

Esta decisão, já anunciada à Federação espanhola, abre portas a Portugal (4.º classificado no REC 2021-22), que ascende ao 3.º posto e, por inerência, irá disputar a repescagem em novembro, no Catar.