O Rali de Portugal vai ser disputado uma semana mais cedo em 2020, segundo o calendário oficial do Campeonato do Mundo, divulgado hoje pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Em 2020, Portugal volta a acolher a sexta prova do calendário, mas entre 21 e 24 de maio. O documento, que inclui 14 jornadas, foi já aprovado pelo Conselho Mundial da FIA através de votação eletrónica. Destaque ainda para as entradas de Nova Zelândia (para o lugar da Austrália), Quénia (substitui a Córsega) e Japão (para o lugar da Catalunha). "De forma a globalizar ainda mais o campeonato, temos de ter mais rondas do WRC fora da Europa", explicou o responsável pela modalidade no seio da FIA, o francês Yves Matton. O campeonato arranca em 26 de janeiro em Monte Carlo. Antes da ronda portuguesa, os pilotos passam ainda pelos ralis de Suécia, México, Chile e Argentina. Depois da prova lusa, seguem-se Itália, Quénia, Finlândia, Nova Zelândia, Turquia, Alemanha e Grã-Bretanha, passando a terminar no asfalto japonês.