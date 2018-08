Apito final. Tudo empatado. O primeiro dérbi da época chegou ao fim com os golos de Nani e João Félix a anularem-se. Cada uma das equipas lisboetas foi para casa com um ponto. No liveblog do SAPO 24 Pedro Durão e Daniel Carapeto esmiuçaram o jogo durante 90 minutos. Este é o resumo bem humorado, em 20 piadas, do encontro da Luz.

Daniel Carapeto: "Até agora ainda não vi confusão nenhuma entre benfiquistas e sportinguistas, mas o Rúben Dias já está a aquecer, é dar-lhe tempo" Pedro Durão: "Os adeptos do benfica estão a segurar o número de cartolinas vermelhas que o Rúben Dias já devia ter visto? Acho amoroso" Daniel Carapeto: "Não sei como é que o Rafa é titular. Mas também não sei como é que chamam o Pedro Durão para escrever piadas" Pedro Durão: "O Viviano está mesmo lesionado ou sempre passou no casting do novo MarioKart?" Daniel Carapeto: "A única maneira do Montero impor respeito na área era se jogasse Hóquei em patins" Pedro Durão: "O Rui Vitória é como eu nos casamentos. Sempre a mesma gravata, e nunca sei quando me devo ir embora" Daniel Carapeto: "Este jogo é para o campeonato ou é um jogo de homenagem ao João Pereira?" Pedro Durão: "O Sporting tem mais opções para presidente que para o plantel" Continuar a ler Daniel Carapeto: "A única diferença entre este Sporting e o Boavista de Jaime Pacheco é que este Sporting nunca será campeão" Pedro Durão: "O Salin não tem mãos. Tem flippers" Daniel Carapeto: "O Ferreyra dá-se pior com a solidão do que eu" Pedro Durão: "Os adeptos do benfica consideram isto um jogo violento. Os jogadores do Sporting trocavam isto por Alcochete todos os dias" Daniel Carapeto: "Se este jogo fosse um sistema operativo era o Windows 2000" Pedro Durão: "O Luís Godinho é o Colina de contrafacção" Pedro Durão: "A Cristina Ferreira tem estado mais em jogo do que o Montero" Daniel Carapeto: "Se Alfa Semedo tivesse o cabelo do João Félix era o Alfabeto" Pedro Durão: "Sporting mais uma vez essencial na formação de jovens. Neste caso, de João Félix" Pedro Durão: "Este jogo pelo menos teve um ponto bom. O Odisseias nunca teve tanta audiência" Daniel Carapeto: “A nível de futebol as equipas terminam empatadas. A nível de UFC o Sporting ganha claramente” Pedro Durão: "O Fernando Mendes entrava em campo e o Bruno Fernandes marcava golo. O que faz falta é isto, o que faz falta é apertar com eles”