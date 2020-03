O momento chave do jogo ocorreu ao minuto 58, quando Renato Sanches cobrou o pontapé de canto a favor do Lille para o primeiro poste, onde surgiu o médio Benjamim André a cabecear para o fundo da baliza, marcando o único golo da partida.

Além de Renato Sanches, também o compatriota José Fonte deu o seu contributo para a vitória, ao capitanear a equipa e comandar o setor defensivo durante os 90 minutos, enquanto o médio Xeka rendeu Loic Rémy aos 87, e o central Tiago Djaló não chegou a ser utilizado.

Em outro jogo de hoje da 27ª jornada, o Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, empatou a um golo na receção ao Nice, com a equipa da casa a adiantar-se no marcador por Nicolas De Preville, aos 21 minutos, e os visitantes a igualarem aos 57, pelo médio argelino Adam Ounas.

Após estes resultados, o Lille mantém o quarto lugar, com 46 pontos, numa tabela classificativa liderada pelo Paris Saint-Germain, com 68, seguido do Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, com 55, e do Rennes, com 47, enquanto o Bordéus é 12º, com 36 pontos.