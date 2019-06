O defesa argentino Renzo Saravia é reforço do FC Porto para as próximas quatro temporadas, anunciou hoje a equipa da I Liga portuguesa de futebol, através do Porto Canal.

Sem revelar os valores do negócio, os 'dragões' anunciaram que Saravia, de 25 anos, assinou contrato até 2023. Atulamente ao serviço da seleção argentina na Copa América, Saravia chega ao FC Porto proveniente do Racing Club, campeão argentino, depois de ter feito a sua formação no Belgrano.