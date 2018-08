Ricardo dos Santos será hoje o primeiro português a disputar uma final de 400 metros em Campeonatos Europeus de atletismo, em Berlim, no dia em que Nelson Évora entra em ação no triplo salto.

Nessa final de 400 metros, marcada para as 21:05 (menos uma hora em Lisboa), Ricardo dos Santos foi colocado na pista 2, entre o belga Kevin Borlée e o britânico Matthew Hudson-Smith, atletas que já correram abaixo de 44 segundos e que serão uma boa referência para o benfiquista, que, faça o que fizer, já entrou na história.

A outra final, às 20:07, será a do triplo feminino, com Susana Costa a enfrentar 10 atletas com melhor marca do que ela este ano, no dia em que Lecabela Quaresma conclui o heptatlo, prova na qual fechou a primeira jornada em 18.º lugar.

Hoje, chega a vez de Nelson Évora, no triplo salto, prova para a qual parte como um dos favoritos. O sportinguista, que este ano ao ar livre já saltou 17,05 metros, estará no grupo B, onde tem o francês Harold Correa (17,05) como principal opositor. A qualificação direta é para quem saltar 16,75 metros ou para os 12 primeiros.

Nas qualificações estarão muitos outros atletas. O primeiro é Diogo Ferreira, no salto com vara, em que a qualificação direta é conseguida com 5,66 metros, a marca que o benfiquista tem como melhor este ano.

Marta Pen correrá a primeira semifinal de 1.500 metros, sendo apuradas as quatro primeiras classificadas de cada série e os quatro melhores tempos das restantes, enquanto Lorene Bazolo estará na terceira e última série dos 200 metros, em que se apuram as três primeiras de cada e os três melhores tempos.

A estafeta feminina de 4x400 metros, que depois de se inscrever já perdeu um elemento, Filipa Martins, lesionada antes de partir para Berlim, espera que Cátia Azevedo recupere bem dos 400 metros disputados na quarta-feira.

Programa dos portugueses (hora local, menos uma em Lisboa):

09:30 Vara (M), qual Diogo Ferreira

09:50 Hepatlo, comp (F) Lecabela Quaresma

10:39 200 m (F), qual Lorene Bazolo

11:00 1.500 m (M), qual Marta Pen

11:40 Triplo salto (M), qual Nelson Évora

11:50 Heptatlo, dardo (F) Lecabela Quaresma

12:40 4x400 m (F), qual Dorothé Évora, Cátia Azevedo, Joceline Monteiro, Rivinilda Mentai

18:48 200 m (F), 1/2 final Lorene Bazolo (?)

19:07 Triplo (F), final Susana Costa

19:20 Heptatlo, 800 m (F) Lecabela Quaresma

20:05 400 m (M), final Ricardo dos Santos