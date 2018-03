O Rio Ave, que milita na I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a intenção de criar uma equipa para participar no campeonato sub-23, já na época 2018/2019.

A prova, que será organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e já mereceu o interesse de outros clubes como o Sporting, Marítimo ou Sporting de Braga, tem, segundo os responsáveis do emblema vila-condense, algumas premissas que se enquadram na filosofia do Rio Ave.

"Visão estratégica de conjunto; maior proximidade entre todos no desenvolvimento dos atletas formados localmente, plataforma altamente motivadora para jogadores com potencial elevado; interação permanente com a equipa principal", foram os pontos enaltecidos, em comunicado, pelo clube nortenho.

No mesmo texto, os responsáveis do Rio Ave consideram que "os moldes apresentados para o campeonato sub-23 são muito positivos ao promoverem a competição, dando-lhe visibilidade, qualidade e geradora de receita".

Além disso, os vila-condenses entendem que esta nova prova promovida pela FPF "irá suprir um hiato competitivo pós término do percurso de formação até à profissionalização, bem como contribuir de forma decisiva na valorização dos atletas formados no clube".

O Rio Ave iniciou esta temporada um projeto de equipa B, que atualmente compete nos campeonatos distritais, no principal escalão da Associação de Futebol do Porto.