Depois do 2-0 caseiro, selado com tentos do colombiano Santos Borré e de Nacho Fernández, os ‘milionários’ controlaram quase todo o encontro, mas sofreram na parte final, depois do tento do venezuelano Jan Hurtado, aos 80 minutos.

O ‘onze’ de Marcello Gallardo conseguiu, porém, segurar a vantagem, para se tornar a primeira equipa, depois dos brasileiros do São Paulo, em 2005 e 2006, a ‘bisar’ a presença na final da ‘Champions’ da América do Sul.

Agora, o objetivo do River Plate passa por repetir o feito do Boca Juniors, a última equipa que logrou revalidar o cetro, com os triunfos de 2000 e 2001, e também o conjunto que bateu na final do ano passado, resolvida em Madrid.

Num jogo que começou com cerca de 15 minutos de atraso, devido a um amontoado de papéis espalhados pelo relvado, a fazer recordar a final do Mundial de 1978, então na casa do River, o conjunto da casa entrou cheio de vontade e energia.

Mas, nos primeiros 15 minutos, e perante um River Plate na expectativa e sempre a exibir aparente tranquilidade, só conseguiu criar perigo em lances de bola parada, livres de Mac Allister, que Ábila (nove) e Más (13) não aproveitaram.