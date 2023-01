A judoca olímpica do Benfica teve de se contentar com a prata, num combate em que esteve muito perto do ouro, com uma vantagem de waza-ari, mas acabou contra-atacada e imobilizada no seguimento do seu próprio ataque.

A medalha de prata de Rochele Nunes fechou a participação de Portugal no Grand Prix, com 39 judocas lusos, e que se saldou com este segundo lugar e duas medalhas de ouro, de Bárbara Timo (-63 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg).