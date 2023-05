A equipa de Salerno adiantou-se no marcador pelo médio António Candreva, aos 12 minutos, e manteve a vantagem até ao intervalo, à beira do qual a Roma viu o videoárbitro não sancionar um golo, que seria o do empate, por mão na bola do central brasileiro Roger Ibañez.

No início da segunda parte a equipa de José Mourinho chegaria mesmo ao empate, aos 47 minutos, por Stephan El Shaarawy, mas a Salernitana não tardou a repor a vantagem, mercê de um golo do internacional senegalês Boulaye Dia.

Durante a segunda parte, Mourinho, que apresentou um onze constituído, na sua maioria, por jogadores menos utilizados, foi lançando alguns dos titulares que decidiu poupar, os quais tinham defrontado na quinta-feira o Bayer Leverkusen, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa.

Acabou por ser um deles, o sérvio Nemanja Matic a fazer o 2-2, aos 83 minutos, numa altura em que já estavam em campo titulares como Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e o avançado inglês Tammy Abraham.

Do guarda-redes português Rui Patrício é que Mourinho não abdicou no onze inicial, tendo jogado durante os 90 minutos.

De assinalar que Paulo Sousa viu um cartão vermelho direto aos 90+5 minutos, ele que tem conduzido a Salernitana a uma série notável de resultados, pondo-a a salvo da descida, somando três vitórias, nove empates e uma derrota nos últimos 13 jogos, sendo de assinalar nestes uma série de 10 jogos consecutivos sem perder.

Com este resultado, a Roma está em sexto lugar (que dá acesso à Liga Conferência Europa), com 60 pontos, a quatro do último lugar (quarto) que dá acesso à Liga dos Campeões, quando restam duas jornadas, depois de a Juventus ter sido penalizada em 10 pontos, caindo para sétimo lugar.

No entanto, a equipa de José Mourinho pode garantir o apuramento para a Liga dos Campeões se vencer a final da Liga Europa, frente aos espanhóis do Sevilha.

A Serie A é liderada pelo Nápoles, já campeão, com 86 pontos, seguido da Lazio, com 68, do Inter, com 66, do AC Milan, com 64, da Atalanta, com 61, e da Roma, com 60, enquanto a Salernitana é 15.ª classificada, com 39.

A 36.ª jornada prossegue hoje com a receção do Empoli, 14.º classificado, com 39 pontos, à Juventus, agora em sétimo, com 59, depois da penalização de 10 pontos que lhe foi aplicada pela justiça desportiva.