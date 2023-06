Aos 38 anos, o capitão da equipa das ‘quinas’ pode, na terça-feira, tornar-se no primeiro jogador da história do futebol a alcançar as 200 internacionalizações pela sua seleção.

“Significa muito [200 internacionalizações]. Desde o primeiro dia em que fui internacional, sempre foi um sonho jogar pela seleção. Vou ficar até achar que devo ficar. Eu, o presidente e o treinador. Nunca abdicarei de vir cá, porque é sempre um sonho. Fazer 200 internacionalizações não é para qualquer um, demonstra o amor que tenho pelo meu país e pela nossa seleção”, começou por dizer o ponta de lança luso.

Ronaldo acrescentou que quer “viver o momento”, salientado que continua a sentir-se em “forma, a jogar bem e a fazer golos”.

Para o jogador dos sauditas do Al Nassr, que falava em conferência de imprensa, o importante é somar o quarto triunfo seguido em outros tantos jogos no Grupo J de qualificação para o Euro2024, embora não esconda a vontade de celebrar o jogo 200 com, pelo menos, um golo.

“Era top [marcar]. No jogo 200 pela seleção era espetacular culminar com um golo, mas frisar que o mais importante é o nosso caminho para a qualificação. Três jogos, três vitórias e amanhã [terça-feira] vamos tentar a quarta. Se marcar, fico feliz. Se não conseguir, fico feliz também”, expressou.

Os recordes batidos na carreira são vários, nomeadamente ao serviço de Portugal, pelo que Ronaldo desconhece outros feitos que lhe faltam superar.

“Não tenho noção [do que falta bater]. Sei que há recordes que sou eu que lidero, golos e internacionalizações. Não sigo os recordes, eles é que me seguem. Fico feliz, também é a minha motivação para continuar ao mais alto nível na seleção. Foi algo que nunca pensei alcançar”, confessou.

Por fim, falou da Islândia, penúltima colocada da ‘poule’, com três pontos, que considera ser “muito boa e muito forte fisicamente”, para dificultar ao máximo a tarefa aos lusos.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 18:45 (19:45 em Lisboa) de terça-feira e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das ‘quinas’ lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, enquanto o Liechtenstein ainda não pontuou.

Os dois primeiros colocados do agrupamento qualificam-se para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.