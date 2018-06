“Proposta pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e com parecer favorável unânime pelo Senado da Universidade, a concessão do título de Doutora Honoris Causa é justificada pelo “notabilíssimo percurso de vida” de Rosa Mota”, lê-se no comunicado da Universidade do Porto (UP) divulgado hoje, acrescentando que em “breve” anunciará a data de entrega do título.

O reitor da UP, Sebastião Feyo de Azevedo, evoca na sua fundamentação para a distinção com o ‘Honoris Causa’ a Rosa Mota “o extraordinário papel de embaixadora de Portugal, e especialmente das gentes do Norte, no mundo”, para além da sua “disponibilidade e apoio às iniciativas da FADEUP”, designadamente como membro do Conselho de Representantes daquela faculdade desde 2014.

A maratonista do Porto é “detentora de uma extraordinária carreira desportiva, com um desempenho inigualável que a tornou uma lenda do desporto, se elevou, pela sua continuada conduta cívica exemplar, a símbolo regional, nacional e mundial”, refere o comunicado.

No momento da assinatura do despacho reitoral, a atleta Rosa Mota declarou-se “profundamente agradecida à FADEUP e à Universidade do Porto pela confiança” que foi depositada nela com a atribuição do título de ‘Doutora Honoris Causa’.