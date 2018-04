10ª edição Rugby Youth Festival leva ao Estádio Universitário de Lisboa 3 mil jogadores representando 11 países. Equipas femininas em estreia.

10 anos depois da 1ª edição do Rugby Youth Festival, há pela primeira vez, espaço para a competição feminina (sub15 e sub19). Esta é uma das novidades daquele que é considerado um dos maiores e melhores eventos de râguebi juvenil na Europa e que se realiza este fim de semana, no Estádio Universitário de Lisboa.

A outra novidade é que a 10ª edição do torneio juvenil testemunha este ano o maior contingente estrangeiro. 35 equipas oriundas desde algumas das maiores potências mundiais - África do Sul, Austrália, Inglaterra, Irlanda e País de Gales, entre outras - até aos estreantes Zimbabué, Gibraltar e Malta.

Ao todo, espalhados por oito campos, 96 equipas nacionais e estrangeiras, 3 mil jogadores de 11 nacionalidades, com idades compreendidas entre os 11 e os 19 anos, 30 árbitros e com a previsão de realização de 350 jogos. Destaque para a participação de duas equipas portuguesas – Escolinha de Rugby da Galiza e Projeto Oh Gui – com projetos sociais associados.

Olhando para as 9 edições anteriores os números espelham a dimensão do evento. Pelos relvados nacionais neste evento realizaram-se mais de 2 mil jogos entre 18 mil jogadores, representando 18 países.

“Tínhamos uma enorme ambição para esta emblemática edição e estamos muito contentes por apresentar o melhor evento de rugby juvenil da Europa”, adiantou António da Cunha, CEO da Move Sports, entidade organizadora do Dove Men + Care Rugby Youth Festival, que destaca a participação “pela primeira vez, da vertente feminina”. Com o “recorde de equipas estrangeiras”, alcançado ao décimo ano, espera “aumentar o número de equipas na próxima edição”, acrescentou este responsável que se sente orgulhoso “de contribuir dessa forma para o crescimento do râguebi português”.