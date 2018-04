As regras na violência no desporto estão na ordem do dia e o Estado português prepara um reforço de legislação. “O Estado está atento”, adianta. “Veremos que regras teremos no curto prazo”, diz na expectativa.

A polémica com a arbitragem “era uma questão dos países da Europa do Sul”, recorda. “Era”, enfatiza, “porque agora estamos nós (Portugal) e a Grécia”, afirma em jeito de lamento.

“Se não existissem árbitros, quem é que os clubes culpavam?”. Rui Alexandre Jesus, advogado responsável pela área de Direito do Desporto na Rogério Alves & Associados, pede emprestada uma frase de Jorge Sequeira, professor universitário e psicólogo do Sporting Clube de Braga, que escutou no programa da TSF “Entrelinhas”, para iniciar uma conversa sobre regras e lei desportiva no Nas Orelhas da Bola , podcast de futebol do SAPO24 .

“Esqueçam as regras de gestão e olhem para os estádios vazios em Portugal”

Há regras disciplinares e regras de boa gestão. É tempo para o fair play financeiro entrar em campo. Rui Alexandre Jesus diz que, no caso concreto, estamos a “derivar nas regras de Direito para regras filosóficas”.

“Fair play é impor regras de boa gestão. De gestão mínima”, avisa. Deixa no ar, no entanto, uma dúvida que lhe assiste sobre se o futebol deve “viver debaixo de um mercado livre que se regule” ou se deveremos “regular o mercado”.

A propósito do mecanismo introduzido pela UEFA que, em última instância, protege um dos principais stakeholders do futebol — jogador (garantia dos pagamentos dos salários) —, o advogado da Rogério Alves & Associados elucida os mais distraídos: “salários em atraso em Portugal temos todos os anos. Algum campeonato parou ou algum clube deixou de jogar?”, questiona. “Se não existisse o Fundo de Garantia (Salarial) do Sindicato dos Jogadores, (mecanismo que cobre a falta de pagamento dos salários) ... não significa que não exista”, alerta.

“Esqueçam as regras de gestão e olhem para os estádios vazios em Portugal”. Uma solução que pode passar pela redução de equipas e adoção do modelo escocês. “Porque não?”, questiona. “Não sou gestor desportivo. Tenho a minha opinião”, atira sobre a problemática da sustentabilidade financeira dos clubes.

“Eh pá, assinei o que não devia...”

O advogado é um dos melhores amigos de jogadores e treinadores. “É entusiasmante sentir que estamos a contribuir para uma melhoria das condições de uma pessoa”, remata. Mas a relação entre quem conhece e faz as leis e quem cumpre as leis do jogo não aparece só na altura de assinar contrato. “É um tratamento permanente”, garante. E necessário. Para evitar situações como “eh pá, assinei o que não devia”.

“Falo com treinadores de desporto e falo de Direito. E a palavra Direito assusta. Tento desmistificar. O Direito são regras. Como temos para conduzir”, assevera. Reconhece que é “impossível prever tudo” e é “diferente um contrato para um jogador de 19 e de 32 anos e um treinador de 30 ou de 60 anos”.

A questão dos jogadores emprestados é inevitável. Criar regras para ter um número limite dentro desse quadro é uma “questão filosófica”. E exemplifica: “posso ter um jogador cujo sonho é jogar no clube A, B ou C e o simples momento de estar vinculado mesmo sabendo que será emprestado...”, não é impeditivo.

O eSports nas olimpíadas. Não é se vai acontecer. É quando acontecerá

Por fim, aferir se o eSports é ou não um desporto e se cumpre ou não o requisito de “uma prática competitiva regular”, Rui Alexandre Jesus anuncia que essa é a regra para separar o que é um simples jogo de amigos de uma competição desportiva. O mesmo é válido para quem se senta numa sala com uma consola nas mãos.

Com a FPF com uma divisão de eSports, um clube – Sporting Clube de Portugal – a ter uma equipa, e com os Fantasy League (UEFA) esta é “uma realidade em construção para se transformar em desporto. Uma transição do gamer para o sport player”, descreve. “Estamos a passar diretamente para o profissional. Agora está a acontecer o contrário de estruturar o desporto, com o cuidado da formação, número de horas a jogar ou a postura”. Para breve “vamos ter psicólogos, médicos, tudo isso...”, assegura.

Sobre se será modalidade olímpica, Rui Alexandre Jesus garante que “não é se vai acontecer. É quando vai acontecer”, antecipa. Só não será uma realidade, segundo o próprio, se acontecer “uma revolução mundial nas regras do desporto”, finaliza.

Uma pausa técnica, mas com a promessa de um regresso de ambição renovada

Lisboa, 3 de janeiro. Benfica e o Sporting empatam a um golo, no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, deixando o FC Porto isolado no comando da prova. O rescaldo da partida, esse, foi o mote de lançamento para o primeiro episódio do Nas Orelhas da Bola, no dia seguinte. Falámos sobre futebol, equipas e protagonistas, tendo como o convidado Pedro Ferreira do GoalPoint, empresa e site de conteúdos sobre estatística futebolística.

Uma partida começa zero-zero e deslinda um 11 inicial para cada lado. Ora, volvidos aproximadamente 4 meses, apresentámos 11 episódios onde foram discutidos os mais variados tópicos. Em casa, no nosso reduto, entre outros, recebemos Carla Couto, a jogadora portuguesa mais internacional de sempre para assinalar o dia Internacional da Mulher ou Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, que esteve no Nas Orelhas da Bola para falar sobre a história do histórico clube lisboeta.

Mas o calendário futebolístico também obriga a jogar fora. É assim que ditam as regras no futebol: há que receber, mas sabendo de antemão que há que jogar na condição de visitante. Assim, no que às deslocações forasteiras concerne, visitámos a 'Mata Encantada' do Caldas Sport Clube, aproveitando para falar no relvado com o timoneiro da turma caldense, José Vala, sobre uma equipa de alunos, professores e trabalhadores que vai disputar a meia-final da Taça de Portugal com o Desportivo das Aves. Todavia, não foi caso único, pois também aproveitámos para visitar a garagem do ex-turbarão Tim Vieira. É que além das muitas histórias de negócio, Tim coleciona histórias de futebol e de râguebi que partilhou como convidado do podcast. E como nos próximos meses conta acrescentar mais uma a esta lista: o Mundial da Rússia aproxima-se e Tim Vieira tem como plano ir à competição... em duas Vespas.

E, por falar em Rússia... Terminar a primeira temporada do Nas Orelhas da Bola com o episódio número 11 não acarreta somente todo o significado que o número transpõe num jogo de futebol. O Mundial2018 vai decorrer entre 14 de junho e 15 de julho na Rússia, com Portugal, campeão europeu em título, inserido no grupo B, com Espanha, Marrocos e Irão, treinado por Carlos Queiroz. E esta pausa serve também para preparar um novo projeto sobre a maior competição mundial de seleções que a MadreMedia está desenvolver.

Assim, da nossa parte, resta-nos agradecer por nos ter acompanhado durante estas jornadas, deixando os votos de que voltaremos com uma ambição renovada para lhe continuar a oferecer as melhores histórias sobre o futebol.

O Nas Orelhas da Bola está disponível para audição no iTunes, Mixcloud, Overcast ou qualquer outra plataforma de podcasts.