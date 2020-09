O uruguaio, de 21 anos, tornou-se na contratação mais cara de sempre do futebol português, com o Benfica a pagar 24 milhões de euros ao Almería pela sua aquisição, numa transferência que Rui Costa reconheceu ser uma “aposta elevada” do clube, mas sublinhou tratar-se de “um jovem em quem o clube acredita”.

“Pela concorrência que tivemos para chegar ao dia de hoje [da oficialização da contratação do jogador], pelo visto há muita gente na Europa a pensar o mesmo que nós. Será um dos grandes avançados desta década do futebol mundial e dele esperamos o mesmo que de todos os jogadores que vêm, independentemente dos valores: que tenha muito sucesso e venha acrescentar valor”, disse Rui Costa, ainda antes de dar a palavra ao jovem uruguaio.

O administrador da SAD subiu ao palanque para “esclarecer que a única coisa que se passou ontem [quinta-feira]” para adiar a apresentação do jogador foi mesmo “um atraso nos exames do Darwin [Núñez]”, desmentindo “teorias” que “cada órgão de comunicação social foi publicando” após o adiamento da cerimónia, mas acabou por se estender para outros assuntos e por apelar aos adeptos do Benfica para que não avaliem as prestações do avançado pelo preço que custou.

“Será normal que nas próximas páginas dos jornais seja mais refletido o valor de custo do Darwin do que as suas qualidades. E o primeiro pedido que faço aos adeptos do Benfica é que não se olhe para um miúdo de 21 anos, que estou certo de que vai dar que falar, mas que não jogue com esse letreiro na cabeça”, pediu o administrador da SAD.