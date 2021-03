O lance decorreu aos 87 minutos de jogo, com o Liverpool a vencer por 1-0. Num lance em que o atacante dos Reds Mohammed Salah tentava chegar a uma bola, o defesa dos Wolves, Connor Coady, a acompanhá-lo, inadvertidamente atingiu Rui Patrício com uma joelhada na cabeça no seguimento da jogada.

O jogo esteve interrompido durante cerca de 12 minutos, com Patrício a ser assistido pela equipa médica em campo e a acabar por ser retirado de campo numa maca. Neste momento não se sabe qual a gravidade da lesão.

Patrício acabou por dar o lugar ao seu colega John Ruddy, isto apesar dos Wolves já terem esgotado as suas substituições. Numa atualização às regras que tomou lugar nesta época, a Liga Inglesa de Futebol passou a permitir uma substituição extra nos casos em que um jogador tenha de ser removido de campo por risco de concussão cerebral, o que pode ter sido o caso.

Esta alteração, de resto, foi feita depois da lesão sofrida em novembro pelo avançado mexicano Raul Jímenez, antigo jogador do Benfica e atualmente ao serviço dos Wolves também

Jiménez chocou de forma violenta com o brasileiro David Luiz, e, depois de ter sido assistido durante 10 minutos no relvado, acabou por ser encaminhado para o hospital, onde lhe foi diagnosticada uma fratura craniana, à qual foi operado no dia seguinte. O mexicano, de resto, já se encontra a treinar, mas ainda não retomou à competição.

Quanto ao jogo, foi decidido por Diogo Jota. No reencontro com a antiga equipa, o avançado, de 24 anos, que voltou à competição no início do mês, depois de recuperado de uma lesão sofrida em dezembro último, apontou o único tento no Molineux, em tempo de compensação da primeira parte (45+2), assistido por Sadio Mane.

Nos ‘wolves’, além de Patrício, alinharam de início Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, enquanto Fábio Silva foi suplente utilizado e Vitinha não saiu do ‘banco’.

Depois de dois desaires consecutivos na Premier League, o campeão inglês é, agora, sexto colocado, com 46, os mesmos de Everton, que tem menos um jogo. Já o Wolverhampton não vence há quatro jogos e segue em 13.º (35).

Com mais um jogo disputado, o Manchester City lidera o campeonato com 71 pontos, contra os 57 do segundo posicionado United e 56 do Leicester, último do pódio.