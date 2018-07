Suportei e vivi muitas situações menos positivas, para poder representar o meu clube, dando sempre o máximo de mim e sendo soberana, a minha vontade de honrar a camisola que vestia desde os meus 12 anos, bem como transmitir esses valores para todos os meus colegas, enquanto um dos capitães e um dos jogadores com mais anos de casa desta equipa, que sempre me orgulhou e irá continuar a orgulhar pela sua força e determinação genuínas!

Patrício termina agradecendo o apoio dos adeptos "ao longo de todos estes anos" e afirmando que "não era esta a forma que imaginava de me despedir do meu clube".

"Passei mais tempo no Sporting do que em casa dos meus Pais… Para além dos meus Pais... Sim foi o Sporting que me formou e me transformou naquilo que sou hoje, não só enquanto Sportinguista, mas também enquanto profissional e ser humano."

Continua dizendo que até ao momento da sua rescisão tornou-se "insustentável" a sua continuidade no clube. "Por comprometer a minha produtividade profissional perante o meu Clube, e por essa razão, não estariam jamais, reunidas as condições para exercer a minha atividade profissional no Sporting", escreveu.

Os motivos que me levaram a sair são hoje conhecidos por todos vós... São de conhecimento público... as causas descritas na minha rescisão. Nunca faltei ao respeito a ninguém nem nunca o irei fazer, pois o meu silêncio até hoje foi exclusivamente por respeito a todos!

Até ao momento da minha rescisão tinha-se tornado insustentável a minha continuidade, por comprometer a minha produtividade profissional perante o meu Clube, e por essa razão, não estariam jamais, reunidas as condições para exercer a minha atividade profissional no Sporting.

Esta foi a minha casa durante 18 anos, sim a minha casa! Passei mais tempo no Sporting do que em casa dos meus Pais… Para além dos meus Pais... Sim foi o Sporting que me formou e me transformou naquilo que sou hoje, não só enquanto Sportinguista, mas também enquanto profissional e ser humano. Foi sem dúvida uma casa que me criou a todos esses níveis!

Seria impossível da minha parte “Virar Costas” ou prejudicar esta grande Família. Por isso respeito e vou sempre respeitar todas as opiniões por parte dos adeptos, agradecendo todo o apoio que me deram ao longo de todos estes anos e vou continuar a acompanhar de perto e com o coração, este meu Grande Clube.

Após todos estes anos, esta não era a forma que imaginava de me despedir do meu clube e de todos Vós , mas espero que guardem convosco aquilo que sinto!!! Que sou e sempre serei um Leão!!

Rui Patrício

Outros jogadores, como William Carvalho, Podence, Cédric Soares ou João Mário, já comentaram a publicação.

De recordar que o atleta português rescindiu por justa causa com o clube de Alvalade, a 1 de junho, na sequência das agressões na Academia de Alcochete a 15 de maio.

A 15 de maio, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube por um grupo de cerca de 40 pessoas, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 27 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva.

Rui Patrício fez toda a sua carreira no Sporting, o seu clube de formação, ao serviço do qual alinhou pela primeira vez na época 2006/07, antes de se tornar o titular da baliza 'leonina' nas 11 temporadas seguintes.

O atleta entrou no Sporting com 12 anos, em 2000, tendo-se estreado na primeira liga seis anos depois. Pelos leões, o jogador alinhou 460 vezes, incluindo em 26 jogos da Liga dos Campeões e 49 jogos da Liga Europa.

A 18 de junho os Os 'Wolves' anunciaram que assinaram com o guarda-redes, que esteve até agora ao serviço da Seleção Nacional na Rússia, por quatro épocas.

#BemVindoRui e um vídeo. Foi assim que o clube inglês, treinado por Nuno Espírito Santo, confirmou e deu as boas-vindas ao guardião português.