Rui Pinto venceu pela quinta vez aquela que é a última São Silvestre do ano, a quarta consecutiva, e foi por isso distinguido com um troféu com o seu nome. O atleta do Benfica assumiu que esta é uma prova que “adora correr” e que, por isso, a prepara de forma especial.

“Gosto imenso de correr aqui. Já venceram aqui os melhores atletas da nossa história e por isso é muito importante para mim competir aqui e preparo-me sempre da melhor forma e para vencer”, explicou.

O brasileiro Paulo Paula (Run Tejo) foi o segundo classificado, seguido de Samuel Freire (Benfica), que fechou o pódio.

Entre a elite feminina, a atleta do Sporting Ana Mafalda Ferreira repetiu a vitória do ano passado, com o tempo de 34.39 minutos, superando Emília Pisoeiro (Recreio Desportivo de Águeda) e Solange Jesus (Sporting), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

“É uma grande alegria vencer aqui. Esta é uma prova muito importante do nosso calendário, com um ambiente incrível e hoje as adversárias estiveram muito fortes e foi preciso dar mesmo tudo”, disse a vencedora.