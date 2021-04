Depois do ‘nulo’ registado ao intervalo, o cabo verdiano Ricardo Gomes abriu o ativo, quando decorria o minuto 54, e encaminhou os visitantes para o triunfo, que se tornou mais expressivo com os tentos de Hasan Hatipoglu (59) e Rahman Cagiran (84).

O avançado Muhammet Demir, aos 69 e 90 minutos, marcou os golos do Gaziantep, que teve Roderick no banco de suplentes e André Sousa em campo a partir dos 87.

Às derrotas com Fenerbahce (3-1) e Alanyaspor (3-2), e ao empate, pelo meio, diante do Kasimpasa (2-2), junta-se um novo desaire, que deixa a equipa de Sá Pinto no oitavo posto, com 51 pontos, de uma classificação liderada pelo Besiktas, com 75.

O Erzurumspor, que somou a terceira vitória consecutiva, ocupa um ‘perigoso’ 18.º lugar, com 37 pontos.