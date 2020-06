De acordo com o acórdão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a que a agência Lusa teve acesso, os nortenhos cumpriram atempadamente as suas obrigações com jogadores e treinadores, tendo por base as “medidas excecionais e temporárias” aprovadas pelo Governo face à pandemia de covid-19.

Em causa está a introdução de um “regime excecional de suspensão dos prazos, incluindo os administrativos”, que fez com que o “termo original” das datas-limite dos processos durante o estado de emergência, vigorado entre 19 de março e 02 de maio, só fosse considerado vencido “apenas no 20.º dia útil posterior à entrada em vigor da lei”.

“Tendo a arguida comprovado a inexistência de dívidas salariais dentro do prazo regulamentar, a sua conduta não preenche os elementos típicos da infração pelo n.º 1 do artigo 74.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)”, lê-se no documento emitido pelo organismo federativo.

Em 03 de abril, a Liga de clubes informou que o Desportivo das Aves tinha falhado o prazo extraordinário de 15 dias para demonstrar a inexistência de dívidas aos plantéis principal e sub-23 entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, com controlo até 15 de março.