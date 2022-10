Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt assumiu que “é muito importante retirar confiança” dos grandes jogos da Liga dos Campeões, “especialmente quando o jogo seguinte é três dias depois”, mas frisou que a equipa tem de “mostrar também nestes jogos”, como o de sábado, “esta qualidade, atitude, mentalidade, diligência e ligação”.

“A nossa tarefa é estarmos prontos a cada três dias e confirmar este tipo de prestação contra grandes equipas também no nosso estádio, em casa, contra equipas como o Rio Ave. Portanto, confiança, sim! Ganhamos confiança nestes jogos, mas é algo que temos de confirmar no próximo jogo”, apontou o técnico alemão.

E o próximo jogo, no entender de Schmidt, é encarado como “um jogo de I Liga” tanto pelo Benfica como pelo Rio Ave, embora o treinador ‘encarnado’ reconheça que “todas as equipas jogam muito motivadas contra o Benfica”.

Quanto à motivação dos seus próprios jogadores para enfrentar o 10.º classificado da I Liga portuguesa, após defrontar o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o técnico admitiu que espera um jogo difícil, mas acredita que a equipa vai conseguir dar uma boa resposta.

“Quando vês os jogos do Rio Ave, eles acreditam em si mesmos, são corajosos, também jogam com cinco defesas, mas jogam um futebol ofensivo, por isso espero um jogo difícil. Mas também já mostrámos que após jogos da Liga dos Campeões somos capazes de estar lá novamente”, comentou.

O alemão, no entanto, não revelou se vai promover alterações na equipa titular frente aos vila-condenses, mas admitiu que é “uma situação um bocadinho especial”, porque o Benfica disputa “três jogos em seis dias”, entre a quarta-feira passada e a próxima terça-feira.

Nesse sentido, voltou a deixar no ar a ideia de que pode efetuar alterações na equipa “no início ou depois, um pouco mais cedo”, durante o jogo, mas assegurou que em cada encontro procura sempre tomar as decisões que sejam as melhores “para a equipa e para os jogadores”.

“É a minha forma de pensar. Não sei dizer quantas vezes vou mudar nas próximas semanas. Depende dos jogadores e da sua recuperação”, frisou.

O Benfica recebe o Rio Ave no sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00 e arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).

A equipa orientada por Roger Schmidt defende a liderança do campeonato, onde soma mais três pontos do que o FC Porto e o Sporting de Braga, apenas três dias após empatar 1-1 frente ao Paris Saint-Germain, também na Luz, em encontro da Liga dos Campeões.