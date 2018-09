A seleção portuguesa de râguebi sub-20 venceu hoje o Uruguai por 26-15, ganhando assim o direito a disputar no domingo o terceiro lugar no World Rugby U20 Trophy, que decorre em Bucareste.

Ao intervalo, Portugal, que lutará pelo ‘bronze’ com a Namíbia, perdia por 8-5, porém com um desempenho bem mais consistente na etapa complementar deu a volta ao resultado.

Os ‘lobos’ começaram o torneio na Hungria com triunfo 31-29 sobre o Canadá, mas a derrota por 32-22 com as Ilhas Fiji impediu a seleção de repetir a presença na final conseguida em 2017.

As Ilhas Fiji vão disputar o título com a Samoa, sendo que o vencedor tem acesso direito ao Campeonato do Mundo de sub-20.