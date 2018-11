A seleção portuguesa de futebol de sub-20 venceu hoje a congénere da Eslováquia por 3-1, em jogo de preparação para o Mundial2019, que se disputa na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.

Ao intervalo, já Portugal vencia por 2-0, com golos de Daniel Bragança, aos 33 minutos, e de Leandro Cardoso, aos 38, a culminar uma entrada forte e um ascendente claro no jogo.

Na segunda parte, a seleção das 'quinas’ marcou logo no primeiro minuto o terceiro golo, por Nuno Santos, mas a Eslováquia respondeu de imediato com o seu primeiro e único golo do encontro, aos 49, por Christián Herc.

A seleção portuguesa de sub-20 já tinha vencido a Polónia na última sexta-feira, também em jogo de preparação para o Mundial2019, por 2-0, no estádio Municipal da Belavista, no Parchal, Algarve.