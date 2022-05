O selecionador ucraniano, Oleksandr Petrakov, destacou em conferência de imprensa que está confiante na recuperação da forma dos jogadores, no meio da difícil situação em que vivem, e que vão aproveitar os jogos particulares agendados para retomar o ritmo competitivo.

A Ucrânia vai defrontar a Escócia em 01 de junho no Hampden Park, de Glasgow, na meia-final do ‘play-off’ de acesso ao Mundial, e o vencedor do encontro vai jogar, quatro dias depois, com o País de Gales na luta pela última vaga europeia para o Qatar2022.

Petrakov explicou que já chegaram à Eslovénia a maioria dos jogadores, muitos do Shakhtar Donetsk e do Dínamo Kiev, e que os restantes convocados, entre os quais o ponta-de-lança Roman Yaremchuk, do Benfica, vão juntar-se aos trabalhos a meio do mês, após o final dos campeonatos.

“Estivemos muito tempo sem futebol. Estamos a trabalhar arduamente para avançar. Nos treinos, estamos cada vez melhor”, sublinhou Taras Stepanenko, jogador do Shakhtar Donetsk, admitindo que tem sido duro lidar com as emoções provocadas pela guerra na Ucrânia.