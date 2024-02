Aos 29 anos, o gregário convertido em líder da Visma-Lease a Bike, após a memorável vitória na última Volta a Espanha, regressa à prova portuguesa, na qual esteve em 2017, com as cores da Rally Cycling, a equipa do segundo escalão mundial que representou antes de dar o salto para o WorldTour na formação neerlandesa.

A Visma-Lease a Bike trará à ‘Algarvia’ duas das suas três figuras — só falta o bicampeão do Tour, o dinamarquês Jonas Vingegaard -, já que também hoje foi confirmada a presença do todo-o-terreno Wout van Aert, um dos ciclistas mais espetaculares do pelotão, a par do seu compatriota Remco Evenepoel.

O belga da Soudal Quick-Step, que será ‘escoltado’ pelo espanhol Mikel Landa, é candidato a repetir os triunfos de 2020 e 2022, numa lista de pré-inscritos que inclui outro bicampeão, o galês Geraint Thomas (INEOS), vencedor em 2015 e 2016 e atual vice-campeão do Giro.

Com um historial invejável na Volta ao Algarve — conquistou a geral em cinco ocasiões, a última das quais no ano passado, com Daniel Martínez -, a INEOS apresenta-se nesta edição com um elenco de luxo, nomeadamente o campeão olímpico de ‘cross country’, o britânico Thomas Pidcock, o italiano Filippo Ganna, multimedalhado na pista e na estrada, e o promissor neerlandês Thymen Arensman.

O campeão de 2023 também vai tentar defender o título, mas desta vez com as cores da BORA-hansgrohe, num ‘sete’ que conta ainda com o também colombiano Sergio Higuita, vencedor no alto do Malhão em 2022.

O lote de candidatos à vitória final é integrado ainda pelo britânico Tao Geoghegan Hart, outro ex-INEOS e vencedor do Giro2020, assim como pelos portugueses João Almeida (UAE Emirates) e Rui Costa (EF Education-EasyPost).

Outras figuras que passarão pela 50.ª ‘Algarvia’ são Magnus Cort Nielsen (Uno-X), vencedor de duas etapas na edição anterior, o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), o melhor no ‘crono’ no ano passado (e em 2019), ou o sprinter francês Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels).

A Volta ao Algarve, hoje apresentada, decorre entre 14 e 18 de fevereiro, ligando Portimão ao alto do Malhão, no total de 752,7 quilómetros.