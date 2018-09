Era o encontro mais aguardado da terceira ronda e o 30.º desafio entre Serena e Venus Williams, desde o primeiro na segunda ronda do Open da Austrália em 1998. Ao contrário do sucedido há 20 anos, a noite e a vitória no Arthur Ashe Stadium pertenceu à irmã mais nova que se apresentou demolidora e se impôs a Venus, por 6-1 e 6-2, em pouco mais de uma hora.

Dois dos mais épicos encontros das irmãs aconteceram nos quartos de final do US Open em 2008 e 2015, mas, na noite de sexta-feira, Venus, 16.ª no ‘ranking’ mundial, não conseguiu fazer frente à hexacampeã do ‘major’ nova-iorquino, que chegou a pedir assistência médica ao tornozelo direito.

Dos 113 pontos registados, 94 foram fechados em quatro ou menos pancadas. Desses 94, Serena venceu 62 e enfrentou um único ‘break point’, permitindo à bicampeã do US Open e também ex-número um mundial fazer apenas 48% dos pontos no seu primeiro serviço, enquanto concretizava 88% no seu primeiro saque.

“Ela jogou tão bem! Quase nem toquei na bola”, confessou Venus Williams, após a qualificação de Serena para os oitavos de final, fase em que vai encontrar Kaia Kanepi que, além de ter sido responsável pela eliminação de Simona Halep, número um mundial, na primeira ronda, afastou a sueca Rebecca Peterson, por 6-3 e 7-6 (7-3).