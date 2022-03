Sérgio Conceição referiu a importância de a equipa “ser mais competente” do que no Dragão, e esquecer o resultado negativo (1-0) da primeira mão.

“Temos de ser um Porto mais competente do que o que fomos no Dragão. Em alguns momentos, tivemos situações positivas, é pegar nisso que fizemos de bom. Não fomos tão fortes em situações que considero essenciais, vamos procurar fazer em Lyon o que não fizemos aqui”, começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão.

Sobre a gestão física da equipa, Sérgio Conceição não tem dúvidas da necessidade de olhar para as dificuldades do calendário.

“Este ciclo de jogos tem sido infernal. Não olhamos para a Liga Europa a pensar em dois jogos, mas temos de olhar para o calendário. Antes da paragem de seleções temos um dérbi contra o Boavista no campeonato, o principal objetivo da época. São três pontos muito importantes. Tenho de olhar para os jogadores e perceber se os que têm mais minutos dão mais coisas do que os que têm outra frescura física. E emocional também. Vou olhar para isso e perceber que onze inicial dará mais garantias para dar a volta ao resultado”, garantiu.

Sérgio Conceição desvendou um pouco o jogo e referiu que vai fazer alterações no ‘onze’ frente à equipa francesa.

“Posso abrir um pouco o jogo, haverá algumas alterações no onze e é importante para os jogadores terem essa dinâmica de vitória, fazer um bom jogo, passarmos a eliminatória. Depois, a seu tempo, falaremos do Boavista, um jogo que é mais uma final, crucial para o nosso objetivo principal”, frisou.

O treinador portista colocou de parte a hipótese de que uma eventual eliminação da Liga Europa possa servir de motivação para encarar o resto da época e focar no principal objetivo, que é o campeonato nacional.

“Não conheço esse bálsamo, que um resultado negativo possa servir para uma melhor fase. O calendário muito carregado, numa altura decisiva em que lutámos pelo campeonato, pode ser negativo, sem dúvida. Não há derrota que possa ser positiva”, esclareceu.

O FC Porto desloca-se esta quinta-feira ao terreno do Lyon para disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, depois ter perdido o jogo da primeira mão por 1-0, no Estádio do Dragão.

O jogo está agendado para 20:00, em Lyon, numa partida que será dirigida pelo romeno Ovidiu Hategan.