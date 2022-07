No mesmo, o Galatasaray revela que vai pagar ao FC Porto três milhões de euros pela transferência e que Sérgio Oliveira irá auferir 2,75 milhões de euros limpos por época.

Cumpridas todas as formalidades contratuais em Istambul, o médio luso irá agora seguir viagem em breve para a Áustria, onde se encontra o Galatasaray a fazer um estágio de pré-época.

Chega, assim, ao fim uma ligação de sete anos de Sérgio Oliveira ao FC Porto, que envolveu empréstimos aos franceses do Nantes, aos gregos do PAOK e aos italianos da Roma, tendo conquistado três campeonatos, três Taças de Portugal e duas Supertaças ao serviço dos ‘dragões’.

O jogador esteve emprestado pelo FC Porto à Roma, de José Mourinho, na época passada, mas a equipa romana não acionou a cláusula de opção de compra do passe no valor de 13 milhões de euros, que constava do contrato de empréstimo de um ano.