Logo ao terceiro minuto, o VAR chamou a atenção para uma pisadela, aparentemente involuntária, a um jogador do Nápoles, que o árbitro puniu com penálti: Matteo Politano tentou converter, mas acertou no poste esquerdo.

O lateral-esquerdo português Mário Rui ajudou a ultrapassar a situação, quando, aos 19 minutos, cruzou para a entrada, de rompante, do nigeriano Victor Osimhen, que conseguiu um desvio indefensável.

Aos 39 minutos, o médio venezuelano Tomas Rincon viu o cartão vermelho direto e foi expulso, deixando a Sampdoria ainda mais fragilizada.

No segundo tempo, a tranquilidade do Nápoles tardava até que o VAR, novamente, ditou outra grande penalidade: desta vez coube ao macedónio Eljif Elmas tentar converter, fazendo assim o 2-0.

O Nápoles lidera com 44 pontos, mais sete do que a Juventus e oito do que o AC Milan, que ainda hoje recebe a Roma de José Mourinho, sexta com 30 e que pode aproveitar a escorregadela da Lazio para subir uma posição.

A Lazio, do guarda-redes português Maximiliano, suplente, foi surpreendida pelo Empoli, que, nos últimos minutos, recuperou de desvantagem de dois golos para empatar 2-2, sentenciado, aos 90+4, pelo médio romeno Razvan Marin.

A Curva Norte, zona afeta às claques da Lazio, esteve fechada devido aos atos racistas no desafio de quarta-feira dirigidos a Samuel Umtiti e Lemack Banda, do Lecce.

O conjunto da capital é quinto, com 31 pontos, mas pode ser ultrapassado pela Roma de Mourinho e igualado pela Atalanta, que também joga hoje, enquanto o Empoli é 13.º, com 19.

Com o defesa português João Moutinho no banco e o avançado Leandro Sanca a entrar somente aos 84 minutos, o Spezia não foi além de um nulo (0-0) caseiro ante o Lecce, que o deixa em 17.º, com 15 pontos, seis pontos acima da ‘linha de água’, contra os 19 do seu adversário.

Salernitana e Torino empataram 1-1, com os forasteiros a adiantarem-se, aos 36 minutos, com cabeceamento do paraguaio Antonio Sanabria, com o holandês Tonny Vilhena, aos 49, a igualar após contra-ataque.

O Torino é 10.º, com 23 pontos, enquanto a Salernitana é 14.ª, com 18.

Ainda hoje, destaque para a visita da Roma, sexta, ao AC Milan, que, em caso de triunfo, manterá o segundo lugar isolado.

O Bolonha também recebe a Atalanta.