Após o brasileiro Alan Patrick falhar uma grande penalidade, ainda na primeira parte, foram os tentos em dois minutos de Viktor Kovalenko, aos 65, e de Júnior Moraes, aos 66, a decidirem o encontro.

A formação do técnico luso põe cobro a uma série de dois empates consecutivos, voltando às vitórias numa jornada em que aproveitou para ultrapassar três equipas na tabela e na qual o Vorskla, segundo classificado, empatou.

A liga ucraniana é liderada pelo Dínamo de Kiev, com 10 pontos, os mesmos do Vorskla, com o Shakhtar a aproveitar o empate do Mariupol, que era terceiro, para o ultrapassar na tabela, chegando agora aos oito pontos.