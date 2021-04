Utilizado em oito partidas de setembro a dezembro de 2020, o lateral, de 33 anos, contraiu uma lesão muscular na coxa direita e ficou de fora dos relvados entre janeiro e março, antes de estar novamente ao dispor do treinador João Henriques.

Além do internacional português, a lista de 23 convocados divulgada hoje no sítio oficial do Vitória também dá conta das entradas do defesa Suliman, ausente do jogo anterior, com o Sporting (derrota por 1-0), devido à acumulação de cinco cartões amarelos, do médio Janvier e do guarda-redes Mário Évora.

Titular em três partidas da equipa B, que milita no Campeonato de Portugal, o guardião cabo-verdiano, de 22 anos, estreia-se entre os convocados da formação principal para substituir Jhonatan, guarda-redes que está “a contas com uma lesão muscular”, refere a nota divulgada pelos vitorianos.

Também o médio Pepelu, que viu o quinto amarelo na I Liga frente aos ‘leões’, e o defesa direito Zié Ouattara, reinfetado com o novo coronavírus na segunda quinzena de março, deixaram a lista face à ronda anterior.

O defesa central Abdul Mumin, expulso há duas jornadas, frente ao Gil Vicente (4-2), e o médio Joseph, lesionado desde o início da temporada, continuam de fora das opções.

O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 35 pontos, e Tondela, 13.º, com 25, está agendado domingo, às 17:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.