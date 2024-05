Os ‘leões’, com um percurso quase imaculado de 27 vitórias e apenas uma derrota, precisamente contra o FC Porto na primeira volta desta fase final, já venciam ao intervalo por 18-13 e confirmaram o favoritismo, voltando a conquistar um título que lhes fugia desde 2018.

Apesar do triunfo ‘leonino’, é o FC Porto que domina o palmarés, com 24 títulos, tendo hoje visto interrompida uma série de quatro cetros seguidos, enquanto o Sporting é o segundo mais titulado, agora com 20, e o ABC o terceiro, com 13.