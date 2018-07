O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting (MAG), Jaime Marta Soares, recusou hoje receber formalmente a lista de candidatura liderada por Bruno de Carvalho, justificando com o facto de aquele se encontrar suspenso.

“Se aceitasse a entrega da candidatura do dr. Bruno de Carvalho estaria a cometer uma ilegalidade e uma irregularidade. Ele está suspenso de toda a atividade no Sporting, pelo que não poderei aceitar a sua candidatura”, disse Marta Soares aos jornalistas que se encontravam no estádio José Alvalade.

Questionado se também não irá receber a lista de candidatura encabeçada pelo ex-vice-presidente Carlos Vieira à presidência do clube, Marta Soares foi perentório: “Não aceitarei nenhuma lista de sócios que estejam suspensos ou alvo de sanções disciplinares.”

De resto, Marta Soares revelou que a sua presença em Alvalade se deveu a outro assunto que nada teve a ver com a entrega da lista do ex-presidente e alertou para a necessidade de o presidente da MAG ser avisado antecipadamente para a entrega de qualquer das candidaturas, para que possa estar à hora e no local previamente combinado para as receber formalmente.

O advogado Pedro Proença, sócio do Sporting e mandatário da candidatura de Bruno de Carvalho, a quem cabia entregar a candidatura com mais três associados, estava indignado com a atitude de Marta Soares: “Não compete ao intitulado presidente da MAG, que gosta de se arrogar arauto da legalidade, aceitar ou deixar de aceitar a entrega formal da candidatura. Tem de a receber e solicitar a quem ele considera competente que decida se a candidatura é ou não legal. A suspensão provisória com base na qual se arroga a vontade de não receber a candidatura é um disparate legal.”

“Não existe nos estatutos do Sporting essa figura da suspensão provisória, é um perfeito disparate legal”, alegou Pedro Proença, que apresentou queixa na PSP pelo facto de ter sido impedido de entregar a candidatura de Bruno de Carvalho, com um número de assinaturas correspondentes a 1.400 votos, nos serviços do clube.

O advogado foi muito cáustico com Marta Soares, acusando-o de “cobardia e desrespeito” a quatro sócios que comparecem no clube com uma missão específica, ao recusar-se recebê-los “cara a cara”, marcando uma diferença entre “sócios de primeira e sócios de segunda”.

Notícia atualizada às 19:03