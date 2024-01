O Sporting de Braga isolou-se hoje no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa a um golo com o Desportivo de Chaves, no jogo que encerrou a 19.ª jornada.

Quatro dias depois de ter conquistado a Taça da Liga, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador por Zalazar, aos 52 minutos, mas Steven Vitória empatou para os transmontanos, aos 64. Os bracarenses passam a ter 37 pontos, mais um do que o Vitória de Guimarães, quinto, ficando a sete pontos do FC Porto, terceiro posicionado, enquanto o Desportivo de Chaves interrompeu uma série de seis derrotas seguidas e deixou o 18.º e último lugar, por troca com o Vizela, que tem os mesmos 13 pontos.