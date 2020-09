O defesa do Sporting de Braga Raul Silva foi punido com dois jogos de suspensão devido a "injúrias e ofensas à reputação" contra a equipa de arbitragem do encontro frente ao FC Porto, anunciou hoje o conselho de disciplina.

“O jogador foi expulso por utilizar linguagem injuriosa e grosseira”, referiu o órgão de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), especificando que, já depois de ter sido substituído, ofendeu o árbitro João Pinheiro, tendo ainda dirigido injúrias ao quarto árbitro quando se dirigia para o túnel de acesso ao balneário. Além da suspensão por duas partidas, devido ao vermelho direto que viu no jogo no estádio do Dragão, que os ‘azuis e brancos’ venceram por 3-1, o futebolista brasileiro vai ter de pagar uma multa superior a mil euros. Já o fisioterapeuta Rui Sousa, do FC Famalicão, que defrontou o Benfica (vitória por 5-1 das ‘águias’), foi suspenso por 22 dias por causa da “lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa” do árbitro Luís Godinho, informou o conselho de disciplina em comunicado, referindo que o responsável “utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva ao gritar para o árbitro”. Rui Sousa foi ainda condenado a pagar uma multa de 1.530 euros. Já Rafael Defendi, do Farense, foi suspenso por uma partida devido ao vermelho direto que viu durante o encontro frente ao Moreirense, que terminou com a vitória dos minhotos (2-0). “O agente foi expulso porque tocou deliberadamente a bola com a mão, anulando uma clara oportunidade de golo para a equipa adversária”, sublinhou o conselho de disciplina, que aplicou uma multa de 21 euros ao atleta. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram