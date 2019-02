O Sporting somou hoje o quarto jogo sem ganhar nos últimos cinco jogos fora na I Liga de futebol, ao empatar 0-0 com o Marítimo, em encontro da 23.ª jornada, ficando a 11 pontos do líder FC Porto.

A formação do holandês Marcel Keizer, que acabou com 10, por expulsão de Coates, aos 90+3 minutos, passou a contar 46 pontos, contra 49 do Sporting de Braga, terceiro colocado, 53 do Benfica, segundo, que tem menos um jogo disputado, e 57 do FC Porto.

Por seu lado, o Marítimo pontuou em casa pela primeira vez na segunda volta, depois de duas derrotas, e subiu ao 12.º posto, com 24 pontos, mais dois do que o Desportivo das Aves, o primeiro clube abaixo da ‘linha de água’, no 16.º lugar.