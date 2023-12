O Sporting recebe hoje os austríacos do Sturm Graz, no encerramento do Grupo D da Liga Europa de futebol, com a sua situação já definida, o que possibilita ao técnico fazer alterações no 'onze' antes do FC Porto.

Após cinco jornadas, os 'verde e brancos' seguem no segundo posto do agrupamento e já sabem que é nessa posição que vão acabar, pois somam mais quatro pontos do que Sturm Graz e os polacos do Rakow e distam três dos italianos da Atalanta, que têm vantagem no confronto direto com os 'leões'. A quatro dias de defrontar os 'dragões' na I Liga, o técnico Rúben Amorim já revelou que vai fazer algumas mudanças no 'onze' dos leões, com o objetivo de dar mais tempo de jogo aos menos utilizados. Se o Sporting já sabe que vão ter pela frente uma equipa proveniente da Liga dos Campeões na luta por um lugar nos oitavos de final da segunda competição da UEFA, o Sturm Graz quer o terceiro posto, que vale a continuidade nas competições europeias, pela via da Liga Conferência Europa. O jogo entre o Sporting e o Sturm Graz está agendado para as 20:00, no estádio José Alvalade, e vai ser dirigido pelo escocês William Collum.