O Sporting, líder da I Liga, vai defrontar o FC Porto, campeão nacional e terceiro no campeonato, na terça-feira dia 19 de janeiro, em Leiria, um dia antes de o Sporting de Braga, detentor do troféu e quarto colocado, enfrentar o Benfica, que ocupa a segunda posição do campeonato.

A final está marcada para sábado dia 23 de janeiro, igualmente em Leiria.

O Sporting de Braga é o detentor do troféu, que já tinha conquistado em 2013, tantas vezes quanto o Sporting, vencedor em 2018 e 2019, enquanto o Benfica é o recordista de triunfos, com sete (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016), e o FC Porto ainda não tem qualquer troféu.