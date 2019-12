Os ‘leões’, que se apresentam motivados com a recente vitória na receção aos holandeses do PSV Eindhoven, assegurando a presença nos 16 avos de final da Liga Europa, procuram manter o bom momento, frente a um Gil Vicente que tem como principal argumento a vitória na receção ao FC Porto, na primeira jornada da prova, por 2-1.

Além do jogo de Barcelos, a ronda conta com mais dois jogos hoje, com o Tondela a receber o Belenenses e o Vitória de Setúbal o Vitória de Guimarães.

Resultados da 12.ª jornada da I Liga de futebol:

- Sexta-feira, 29 nov:

Santa Clara – Boavista, 1-2 (0-2 ao intervalo)

- Sábado, 30 nov:

Moreirense - Desportivo das Aves, 3-2 (2-1)

Benfica – Marítimo, 4-0 (3-0)

Portimonense – Famalicão, 2-1 (1-0)

- Domingo, 01 dez:

Tondela – Belenenses, 15:00

Vitória de Setúbal - Vitória de Guimarães, 17:30

Gil Vicente – Sporting, 20:00

- Segunda-feira, 02 dez:

Sporting de Braga - Rio Ave, 18:45

FC Porto - Paços de Ferreira, 20:45