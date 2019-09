Num dia em que o holandês Marcel Keizer deixou o comando técnico dos ‘leões’, o clube de Alvalade ficou também a saber que vai defrontar Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente na terceira fase da Taça da Liga.

“Um sorteio em que o Sporting calha no único grupo que só tem equipas da primeira Liga, que são boas equipas. Objetivo é sempre o mesmo, ganhar todos os jogos, chegar a janeiro e tentar novamente ganhar para sermos pela terceira vez consecutiva campeões desta prova”, referiu Miguel Nogueira Leite, após o sorteio realizado no Auditório do Parque dos Poetas, em Oeiras.

Também o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, teceu um breve comentário sobre o grupo C, considerando que “não foi muito favorável” para os vila-condenses.

“Não foi muito favorável, mas temos de ser positivos. Acreditar no nosso valor, com o pensamento sempre na vitória e vamos fazer o nosso melhor. Temos dois jogos fora, uma viagem a Portimão cansativa e temos novamente o Sporting [depois do jogo para o campeonato na última jornada]”, declarou.

O clube anfitrião da prova, o Sporting de Braga, colocado na ‘poule’ A com Marítimo, Paços de Ferreira e o ‘secundário’ Penafiel, enalteceu a importância de voltar a receber a ‘final four’ da competição em janeiro de 2020, porém, realçou a intenção de discutir o troféu perante o seu público.