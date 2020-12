No Estádio Nacional, o Sporting adiantou-se no marcador com um golo de Tiago Tomás, aos cinco minutos, mas o Belenenses SAD empatou aos 14, por intermédio de Miguel Cardoso, que falhou depois uma grande penalidade, antes de João Mário, também de penálti, marcar o golo da vitória, aos 24.

Após este triunfo, o Sporting está na liderança do campeonato, com 29 pontos, mais cinco que o Benfica e mais sete que o FC Porto, que têm menos um jogo, enquanto o Belenenses SAD, que somou a segunda derrota consecutiva, é 12.º, com 11.