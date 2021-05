A partir das 21:00, em Vila do Conde, o conjunto liderado por Rúben Amorim, com 76 pontos, vai tentar aumentar provisoriamente para nove a margem sobre o FC Porto (70), segundo, e para 13 face ao Benfica (66), terceiro, que se defrontam na quinta-feira, no Estádio da Luz.

Se a conquista que foge ao Sporting há 19 anos poderá levar mais alguns dias a ser concretizada, o mesmo não acontece com a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, que os ‘leões’ poderão confirmar já hoje, em caso de triunfo sobre os vila-condenses.

Depois de nas últimas cinco temporadas não ter ficado sequer abaixo do sétimo lugar, o Rio Ave encontra-se em posição frágil (15.º), com 31 pontos, pelo que um triunfo sobre o líder do campeonato, que segue invicto, serviria de ‘tónico’ para os derradeiros duelos pela manutenção.

Pouco antes, Sporting de Braga e Paços de Ferreira, quarto e quinto colocados, respetivamente, e separados por 10 pontos, protagonizam uma partida que poderá ser decisiva para os dois lados, às 19:00.

Enquanto os bracarenses (58 pontos) tentam aproximar-se da última vaga para a ‘Champions’, ainda que as duas derrotas seguidas tenham complicado – e muito – o objetivo, os pacenses (48) almejam ‘selar’ a terceira presença nas competições europeias, tendo, para isso, de vencer na ‘Pedreira’ e esperar por um ‘deslize’ do Vitória de Guimarães (41), na quinta-feira, em Faro.

À mesma hora, o Marítimo, 12.º colocado, com 33 pontos, recebe o Gil Vicente, 13.º, com 32, com a permanência como ‘pano de fundo’, prevendo-se que o vencedor dê um passo quase decisivo para se manter na I Liga.

Programa da 31.ª jornada:

- Quarta-feira, 5 mai:

Marítimo – Gil Vicente, 19:00

Sporting de Braga – Paços de Ferreira, 19:00

Rio Ave – Sporting, 21:15

- Quinta-feira, 6 mai:

Moreirense – Nacional, 15:00

Belenenses SAD – Portimonense, 17:00

Benfica – FC Porto, 18:30

Farense – Vitória de Guimarães, 20:30

- Sexta-feira, 7 mai:

Famalicão – Santa Clara, 19:00

Boavista – Tondela, 21:15