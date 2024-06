Em Frankfurt, um golo de Dan Ndoye, aos 28 minutos, adiantou os suíços, mas, aos 90+2, o suplente Niclas Füllkrug restabeleceu a igualdade, permitindo aos alemães vencer o agrupamento, com sete pontos, contra cinco dos helvéticos.

Por seu lado, a Hungria venceu a Escócia por 1-0, graças a um golo de Kevin Csoboth, aos 90+10 minutos, e garantiu o terceiro lugar, com três pontos (2-5 em golos), ficando agora à espera do desfecho dos outros grupos para saber se será um dos quatro melhores terceiros. Os escoceses, com um ponto, estão eliminados.