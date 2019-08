O Sporting, que viu o médio sérvio Gudelj terminar o empréstimo e rumar ao Sevilha, reforçou a defesa com Luís Neto e Rosier, mas o central não tem sido capaz de se impôs à dupla Mathieu/Coates e o lateral direito ainda recupera de uma lesão, enquanto no ataque o argentino Vietto está a ter mais oportunidades do que Rafael Camacho.

Apesar de ser um dos confrontos com mais história no futebol português, os dois clubes disputaram a Supertaça apenas três vezes, com vantagem para o Sporting, que se impôs nas duas últimas, em 1987 (vitórias por 3-0 e 1-0) e 2015 (1-0), depois de o Benfica ter conquistado o troféu em 1980 (2-2 e triunfo por 2-1).

Os treinadores Bruno Lage e Marcel Keizer defrontaram-se apenas três vezes, todas na época passada, com vantagem do técnico benfiquista, que se impôs por 4-2 em Alvalade para a Liga e por 2-1 em casa na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, antes de ser eliminado no estádio do Sporting, ao perder por 1-0.

Depois de as três últimas edições da prova terem sido realizadas em Aveiro, o confronto entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal volta a disputar-se a partir das 20:45 no Estádio Algarve, palco do último confronto entre os rivais lisboetas na prova, favorável ao Sporting.