O surfista norte-americano, de 52 anos, será substituído por Matias Canhoto, surfista local de Peniche de 16 anos.

Até agora o único totalista em todas as 14 edições do Circuito Mundial de Surf (World Surf League) em Supertubos, Peniche, Slater venceu somente uma vez: em 2010, ano em que a prova se fixou, em definitivo, na zona Oeste e em Portugal.

Recorde-se que, este ano, Slater recebeu um dos wildcards (convite) da temporada atribuídos pela WSL. Ocupa o 29.º lugar do ranking após o duplo 17.º lugar alcançado na perna havaiana, Pipeline e Sunset, as duas primeiras etapas do arranque da temporada 2024 do CT.