Yolanda Hopkins venceu hoje o Rip Curl Pro Anglet (QS 3000), 4º etapa da Qualifying Series europeu 2022/2023 e reforçou a liderança da tabela europeia do circuito que dá acesso ao Challenger Series, antecâmara do Championship Tour (CT), prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL).

Depois de ter ultrapassado nas meias-finais a francesa Tessa Thyssen, na final superiorizou-se a Ariane Ochoa, n.º 3 do ranking do WQS. Hopkins somou 11,17 (6.17 + 5.00) contra 9.24 da surfista basca.

Na Praia Chambre d'Amour, na região de Nouvelle-Aquitaine, sudeste francês, a surfista portuguesa alcançou a segunda vitória na qualificação europeia e a quarta das surfistas portuguesas em outros tantos eventos.

A olímpica Yolanda Hopkins triunfou no Boardmasters Open, na praia de Fistral, em Newquay, na região da Cornualha, em Inglaterra, local onde tinha subido ao primeiro lugar do pódio num QS pela primeira vez na carreira, em 2019.

No arranque da temporada 2022-2023, terminou em terceiro no ABANCA Pantin Classic Galicia Pro (Espanha), onde viria a triunfar Teresa Bonvalot e em 5.º no Caraïbos Lacanau Pro (França), prova na qual Francisca Veselko se estreou a ganhar no QS, primeiro evento da perna francesa.