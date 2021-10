Na Praia de Ribeira d’Ilhas, Frederico Morais e Afonso Antunes disputaram ambos o 24.º e último ‘heat’ da primeira eliminatória e falharam a qualificação para a segunda ronda, para a qual já se tinha qualificado Vasco Ribeiro, no sábado.

O 10.º classificado do circuito mundial de 2021 não foi além do terceiro lugar na bateria, com 8,93 pontos (4,33 e 4,6), terminando a prova ericeirense entre os 49.ºs classificados, enquanto o ‘wild card’ Afonso Antunes foi quarto, com 8,3 (3,83 e 4,47), quedando-se entre os 73.ºs posicionados, tal como Tomás Fernandes, afastado da prova no sábado.

Os dois portugueses foram hoje batidos pelo brasileiro Alejo Muniz e pelo australiano Sheldon Simkus, que contabilizaram 11,77 e 10,53 pontos, respetivamente.

Francisca Veselko foi a primeira representante portuguesa na competição feminina, concluindo o sétimo ‘heat’ da primeira ronda no terceiro lugar, com 11 pontos (3 e 8), à frente da havaiana Coco Ho (9,67).

A campeã nacional foi batida pela japonesa Shino Matsuda (13,83) e pela basca Garazi Sanchez-Ortun (12,83), terminando a prova entre as 33.ª colocadas.

Teresa Bonvalot, Yolanda Sequeira, Carolina Mendes e a ‘wild card’ Mafalda Lopes ainda vão disputar a primeira ronda do Meo Vissla Pro Ericeira, cujo período de espera se prolonga até domingo.