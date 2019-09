A história de Adel Taarabt era, até à temporada passada, a de um talento intermitente a passar ao lado de uma grande carreira. Mais um “se”, num desporto que vive muito de suposições sobre talento e a sua confirmação dentro de campo.

Mas, e se, no passado, Taarabt tivesse tido um treinador capaz de gerir melhor o seu rendimento, tanto fisicamente como psicologicamente? E se Taarabt, no início da carreira, tivesse escolhido o Arsenal em vez do Tottenham? E se Taarabt tivesse assinado pelo AC Milan depois do empréstimo? E se todos os talentos erráticos do futebol se tivessem tornado profissionais de grande craveira, como se diz em bom futebolês? E se Bruno Lage nunca tivesse treinado Adel Taarabt?

Tottenham, um tiro ao lado

Nascido em Marrocos, Adel Taarabt foi para França muito jovem. Na equipa B do Lens começou a dar nas vistas e com apenas um jogo disputado pela equipa principal muda-se para Inglaterra aos 17 anos. Segundo o próprio jogador, o plano original era uma transferência para o Arsenal de Arséne Wenger, mas Damien Comolli, que na altura fazia parte da equipa de olheiros dos Gunners, mudou-se para White Hart Lane, onde assumiu o cargo de diretor de futebol do Tottenham e convenceu-o, à última da hora, a mudar-se para os Spurs.

A história - e o próprio - diz-nos que a mudança de decisão foi um erro. Taarabt chega e faz apenas dois jogos. Ainda assim, o Tottenham decide avançar para a contratação definitiva do jovem que chegara a Londres por empréstimo.

Na primeira época completa ao serviço dos Spurs, o marroquino não fez mais do que 195 minutos, todos eles como suplente, distribuídos por 10 jogos. O médio queixa-se que Juande Ramos não o conhecia de todo e que lhe sentenciou o destino depois de uma má exibição na derrota diante do Newscastle por 1-4. Nesse encontro, Taarabt perdeu a bola que deu origem ao último golo do encontro, o quarto dos visitantes, e, desde então, o técnico nunca mais contou com ele. O caso rebentou na temporada 2008/09, época em que a vida do atleta com o emblema do Tottenham ficaria vaticinada. O timoneiro recusou atribuir um número ao jovem de 21 anos que só se estreou nos relvados em janeiro de 2009, depois de Harry Redknapp ter assumido o comando dos londrinos e de ter dado ao marroquino uma oportunidade.

Mas, apesar do gesto de Redknapp, era claro que o jogador não entrava nas suas escolhas. Assim, Taarabt seguiu por empréstimo para o Queens Park Rangers (QPR, na altura a militar no Championship, o segundo escalão do futebol inglês), deixando White Hart Lane com um registo de 15 jogos e zero golos.

No QPR, o médio ofensivo conseguiu apresentar algum do seu melhor futebol e estreou-se a marcar em terras de sua majestade (na vitória por 2-1 frente ao Bristol City). No entanto, uma lesão no joelho antecipou o fim do empréstimo. Apesar disso, no início da temporada 2009/10, Taarabt estava novamente no Championship com a camisola listada a azul e branco, cedido pelos Spurs.

créditos: GLYN KIRK / AFP

No segundo escalão do futebol inglês, o marroquino mostrou aquilo que era capaz de fazer, com sete golos marcados em 44 jogos a serem um resumo tímido da grande contribuição que deu à equipa. Descrito como um “génio”, pela qualidade de drible e de passe, esperava-se que esse verão marcasse, definitivamente, a saída de Taarabt de Londres, quer fosse do Tottenham, clube ao qual ainda se encontrava ligado, quer fosse do QPR, equipa que, ao momento, parecia que tinha servido de degrau para revitalizar a carreira da antiga promessa do Lens.

Mas sem nenhum negócio concretizado para fora de Inglaterra, o QPR conseguiu que os Spurs baixassem o valor do médio para conseguirem assim uma mudança definitiva de Taarabt para Loftus Road.

Queens Park Rangers, do sonho ao pesadelo

Até hoje, 2010/11 continua a ser melhor época da carreira de Adel Taarabt. Com 19 golos em 44 jogos, assumindo a posição de número dez, foi peça chave no título do Championship e consequente subida à Premier League do QPR.

A promoção ao principal escalão do futebol inglês dava a Taarabt a oportunidade que nunca teve verdadeiramente em White Hart Lane. Mas a nova temporada trouxe também um reforço para a equipa: Joey Barton. Neil Warnock, treinador do QPR, atribuiu, de imediato, a braçadeira de capitão de equipa a Barton deixando o marroquino insatisfeito, o que resultou numa série de exibições inconsistentes e culminou na saída de Taarabt do 11 inicial. O médio só voltaria a conquistar o estatuto das últimas temporadas com a chegada ao banco de Mark Hughes (após a saída de Warnock) no início de 2012. Aí, Taarabt mostrou o futebol perfumado com que tinha conquistado os adeptos na época de subida de divisão à Premier League o que lhe valeu a renovação de contrato.

Na temporada seguinte, 2012/13, Taarabt reencontra-se com Redknapp e, apesar de um recomeço promissor entre os dois, a época do fantasista africano haveria de ficar marcada pela mediocridade, pelo que na temporada seguinte partiu para o Fulham, por empréstimo. Lá reencontra-se com Martin Jol, o seu primeiro treinador no QPR, que gostava de chamar o marroquino de “feiticeiro”. Mas o reencontro não foi o esperado e, depois de algumas pequenas lesões e fracas exibições (de Taarabt e da equipa, que originaram uma série de seis derrotas consecutivas), Jol foi despedido. E Adel também não continuou por Londres, saindo a meio da temporada para um destino surpreendente: o gigante italiano AC Milan.